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21.03.18 17:41 Новая школа в Иннокентьевском утопает в мусоре



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Красивая, яркая - кажется, что эта школа в микрорайоне Иннокентьевский ещё даже блестит, она обошлась бюджету практически в миллиард рублей. Первые ученики пришли сюда в конце февраля, но то, что происходит за забором, абсолютно не соответствует тому, что вокруг: горы строительного и бытового мусора. Красноярцы возмущены.

- Классные инсталляции, посвящённые людскому свинству. Здесь не только ученики ходят, но и простые люди.

- Видимо, строители такую грязь оставили. Ходить невозможно. Школьники грязь таскают в школу.

Усугубляет ситуацию и сильный ветер. Весь мусор разносит по району. То, что происходит непосредственно на территории школы, это зона ответственности управления образования Красноярска, но за то, что вокруг, ответственна администрация. Вот как беспорядок комментируют в мэрии.

"Школа была сдана зимой, поэтому часть строительного мусора, скорее всего, просто не заметили. Со строителями поддерживается связь; как только немножко подсохнет, весь крупный мусор будет убран. Мелкий убирается силами управляющей организации и сотрудниками школы, сейчас в связи с ветром его разносит, но работа ведётся", - пояснил первый заместитель руководителя администрации Советского района Сергей Шанёв.

Справедливости ради стоит отметить, что территорию вокруг школы всё-таки пытались благоустроить - здесь высажены молодые деревья, будем надеяться, что они разрастутся и будет красиво, однако строительный и бытовой мусор, конечно же, необходимо убрать.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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