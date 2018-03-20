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НОВОСТИ | Общество





20.03.18 17:44 Красноярские спасатели готовятся к паводкам



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В Красноярском крае спасатели готовятся к паводкам. В зоне риска 62 населённых пункта, где проживает 25 тысяч человек. Первая мобильная группа МЧС отправится в южные районы, где весна наступает раньше. Рассматриваются крайние меры, вплоть до эвакуации сельчан, живущих по берегам буйных рек. Хотя синоптики дают повод для оптимизма.

"Негативный прогноз паводка на этот момент маловероятен. Потому что зима была тёплая, малоснежная, толщина льда на многих реках на 15-20 см ниже, чем в обычную зиму", - пояснил и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захарьинский.
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