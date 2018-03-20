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НОВОСТИ | Общество





20.03.18 17:42 Вместе со снегом в Красноярске вновь сошёл асфальт



Фото
Сезон провалов и разбитых дорог открыт. Улица Красной Гвардии связывает Маерчака и Железнодорожников. Общественный транспорт здесь не ходит, чтобы не оказаться в яме, автолюбители стараются объезжать дыру. Специалисты уверяют - это подвижка грунта. Сам провал огородят сигнальной лентой, ремонт начнут не раньше апреля.

Улица Маерчака - одна из самых загруженных дорог города. Участок от Калининского кольца до "Космоса" ремонтировали прошлым летом, прошло меньше года, в итоге мы имеем трещины - они режут тротуары вдоль и дорогу поперёк. Бордюр то ли закрепить забыли, то ли надеялись, что грязью зальёт - он отходит в нескольких местах. Сам тротуар уже разваливается. Транспортный поток и нынешняя погода - ночью минус, днём плюс - активно этому способствуют. Отдельная история со столбами - вокруг них как будто забыли положить асфальт.

Стоимость этого ремонта почти 25 миллионов рублей. Из бюджета оплачено всё до копейки. Трещины медленно, но верно превращаются в разломы. В департаменте горхозяйства уверяют, дорога хоть и дорогА, но на гарантии. Сколько лет такой ремонт прослужит, гарантий никто не даёт.

"С 16 апреля по всему городу МКУ УДИБ начнёт объезжать все участки, на которые действует гарантия, будут актировать все недочёты и предъявлять претензии, все недостатки должны быть устранены за счёт подрядной организации", - пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

Компания, которая ремонтировала Маерчака, в этом году выиграла ещё один конкурс, сумма подряда уже 170 миллионов рублей. Ремонтировать будут шесть улиц: Каратанова, Парижской Коммуны, Сурикова, Диктатуры Пролетариата, Шахтёров и Взлётную. Главное, чтобы новый ремонт не закончился провалом.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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