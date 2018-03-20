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20.03.18 17:46 В Черёмушках неудачливые воры разбили украденный ящик пива





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В Красноярске неуклюжим грабителям грозит до семи лет колонии. В Черёмушках трое мужчин пытались вынести из торгового павильона ящик с пивом. Один из соучастников отвлекал продавца, а его друзья незаметно взяли ящик с пённым напитком. Товар выскользнул из дрожащих рук и разбился о пол. Налётчикам удалось унести лишь несколько уцелевших бутылок. Полиция быстро нашла подозреваемых и возбудила уголовное дело.











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