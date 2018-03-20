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20.03.18 17:40 Забор вокруг полуснесённого дома на Перенсона повалило ветром





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Всё произошло у



"Безалаберное отношение хозяина площадки. Дома много лет находились в таком состоянии, он за ними не следил. Он мог дома как-то закрыть. А теперь, получается, он дома разрушил и ситуация продолжается", - сказал общественник Илья Куклинский.







Ветер сорвал часть фасада здания в центре Красноярска. Вместе с тяжёлыми досками на тротуар повалился и строительный забор, ограждающий территорию. Никто из прохожих не пострадал, но место происшествия теперь больше напоминает свалку в исторической части города.Всё произошло у дома на Перенсона , вокруг которого развернулась борьба общественников, выступающих за сохранение культурного наследия, и владельца территории, сносящего здания под будущую застройку. Забивать гвозди, которые торчали из забора и на которые могли наступить прохожие, пришлось тем же общественникам."Безалаберное отношение хозяина площадки. Дома много лет находились в таком состоянии, он за ними не следил. Он мог дома как-то закрыть. А теперь, получается, он дома разрушил и ситуация продолжается", - сказал общественник Илья Куклинский.











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