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21.03.18 08:53 Воспитанника частного детсада забыли в подъезде





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"Я смотрю, будто мешок тёмно-синий. А это ребёнок лежит, спит. Я спустилась, там открыла воспитательница. Я возмущаюсь: "Как так, почему? Ребёнок уснул, без присмотра!" Она молча забрала его у меня и захлопнула дверь", - рассказала жительница ул. Воронова, 12-а Юлия Белова.



Страшно представить, если бы за это время полуторагодовалый ребёнок попал в злые руки. Инцидент стал известен общественности только сейчас, хотя произошёл он зимой. Только чудом час сна на холодном полу у мусоропровода не сказался на здоровье воспитанника. На директора заведено уголовное дело.



"Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Стоит отметить, что за тот час, пока ребёнок был на лестничной площадке, никто из воспитателей ребёнка не хватился. Его не искали", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



За такие услуги родители пострадавшего платили 10 тысяч рублей в месяц. И сегодня скандальное учреждение продолжает принимать детей. Обвиняемая заведующая озвучивает свою версию произошедшего: якобы сотрудница учреждения была занята капризничающим ребёнком и не заметила, что один малыш остался за дверью.



"Она её заволокла туда и поэтому не увидела, что здесь ещё ребёнок. Потому что здесь стоят санки, тут стоят санки", - пояснила руководитель частного детского сада Татьяна Ахметшина.



Более того, мальчика недосчитались почти сразу. "Просто технически: там люди ходят и два с половиной часа все ходили мимо? Как вы себе это представляете? Я не знаю", - говорит руководитель частного детского сада Татьяна Ахметшина.



Подтвердить версию хозяйки детсада сложно: системой видеонаблюдения квартира не оборудована. Разобраться, кто прав, кто виноват, предстоит следователям. За халатность предпринимателю может грозить до двух лет лишения свободы.



Крошечный детский сад в одной из квартир Советского района Красноярска последнее время регулярно посещают не только дети, но и сотрудники правоохранительных органов. В полицию обратились родители: сотрудница частного учреждения после прогулки забыла их ребёнка в подъезде. Уже спящего мальчика нашла соседка."Я смотрю, будто мешок тёмно-синий. А это ребёнок лежит, спит. Я спустилась, там открыла воспитательница. Я возмущаюсь: "Как так, почему? Ребёнок уснул, без присмотра!" Она молча забрала его у меня и захлопнула дверь", - рассказала жительница ул. Воронова, 12-а Юлия Белова.Страшно представить, если бы за это время полуторагодовалый ребёнок попал в злые руки. Инцидент стал известен общественности только сейчас, хотя произошёл он зимой. Только чудом час сна на холодном полу у мусоропровода не сказался на здоровье воспитанника. На директора заведено уголовное дело."Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Стоит отметить, что за тот час, пока ребёнок был на лестничной площадке, никто из воспитателей ребёнка не хватился. Его не искали", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.За такие услуги родители пострадавшего платили 10 тысяч рублей в месяц. И сегодня скандальное учреждение продолжает принимать детей. Обвиняемая заведующая озвучивает свою версию произошедшего: якобы сотрудница учреждения была занята капризничающим ребёнком и не заметила, что один малыш остался за дверью."Она её заволокла туда и поэтому не увидела, что здесь ещё ребёнок. Потому что здесь стоят санки, тут стоят санки", - пояснила руководитель частного детского сада Татьяна Ахметшина.Более того, мальчика недосчитались почти сразу. "Просто технически: там люди ходят и два с половиной часа все ходили мимо? Как вы себе это представляете? Я не знаю", - говорит руководитель частного детского сада Татьяна Ахметшина.Подтвердить версию хозяйки детсада сложно: системой видеонаблюдения квартира не оборудована. Разобраться, кто прав, кто виноват, предстоит следователям. За халатность предпринимателю может грозить до двух лет лишения свободы. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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