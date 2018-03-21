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НОВОСТИ | Экономика





21.03.18 08:59 В Минусинске модернизировали кондитерскую фабрику



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С 90-х предприятие не просто сохранили, но и модернизировали. Двухлетняя реконструкция завершилась в прошлом году. Заменили линию производства, облагородили цеха и теперь его мощность выросла в 10 раз - до 43 тысяч тонн кондитерских изделий в год. В ассортименте около 40 наименований. Стоит отметить, что на территории края остаётся лишь 15% продукции, остальное увозят за пределы региона либо отправляют на экспорт за границу, что говорит о высоком качестве.

"Отгружаем по всей России, в зарубежье. Есть представительство в Китае, во Франции, в Германии. Недавно видел в интернете нашу продукцию на полке американского магазина. Когда мы запускаем крекер французский, он у нас работает иногда месяц не останавливаясь. Заявки большие: крекер с томатами, с базиликом, со льном. Сейчас обращают внимание на здоровое питание", - отметил Директор компании "КДВ-Минусинск" Олег Зуккель.

Раньше на этом заводе выпускали примерно 50 тонн детского питания в месяц, теперь объёмы выросли в 20 раз. И таких предприятий на юге края может быть гораздо больше. Говоря о приоритетных направлениях развития Минусинска, глава региона отметил необходимость развития агропромышленного комплекса территории.

"Минусинск должен идти своим естественным путём, развивая в том числе сельскохозяйственную переработку, которая здесь будет выглядеть очень логично. Предпосылки для этого уже есть. Это очень важное связующее звено в транспортном, сельскохозяйственном и культурном отношении", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

В 2023 году Минусинск будет отмечать своё 200-летие. Александр Усс вместе с главой города Дмитрием Меркуловым обсудили подготовку к юбилею по примеру реконструкции Енисейска к 400-летию.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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