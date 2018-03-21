Герои корейской Паралимпиады, наши земляки Валерий Редкозубов и Алексей Бугаев - на торжественном приёме в Кремле. Традиционное фото на память с президентом. Двукратный бронзовый призёр по горнолыжному спорту Валерий Редкозубов обнял Владимира Путина, зал отреагировал одобрительными аплодисментами, снимок молниеносно разошёлся по сети.
Орден почёта получил и красноярец, чемпион и серебряный призёр Паралимпийских игр Алексей Бугаев, у него нет пальцев, в детстве, чтобы он мог кататься на горных лыжах, палку к руке ему привязывали скотчем.