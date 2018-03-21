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21.03.18 11:45 Красноярские паралимпийцы побывали на торжественном приёме в Кремле





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Орден почёта получил и красноярец, чемпион и серебряный призёр Паралимпийских игр Алексей Бугаев, у него нет пальцев, в детстве, чтобы он мог кататься на горных лыжах, палку к руке ему привязывали скотчем.







Герои корейской Паралимпиады, наши земляки Валерий Редкозубов и Алексей Бугаев - на торжественном приёме в Кремле. Традиционное фото на память с президентом. Двукратный бронзовый призёр по горнолыжному спорту Валерий Редкозубов обнял Владимира Путина, зал отреагировал одобрительными аплодисментами, снимок молниеносно разошёлся по сети.Орден почёта получил и красноярец, чемпион и серебряный призёр Паралимпийских игр Алексей Бугаев, у него нет пальцев, в детстве, чтобы он мог кататься на горных лыжах, палку к руке ему привязывали скотчем.











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