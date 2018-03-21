НОВОСТИ | Общество













21.03.18 11:40 В Солнечном коммунальщики завалили грязным снегом детскую площадку





Фото



Нам удалось пообщаться с председателем совета этого многоквартирного дома, она рассказала, что, по словам управляющей компании, вывезти снег не представляется возможным, а по закону на газонах его якобы можно оставлять. А вот детскую площадку обещали привести в порядок сегодня же, чтобы дети могли спокойно гулять. Отметим, что снег лучше вывозить на специализированные полигоны, поскольку скоро потеплеет и весь двор окажется в воде и грязи.



В этом дворе микрорайона Солнечный коммунальщики явно перестарались. Почистили дворовые проезды от снега и завалили грязными глыбами детскую площадку, а также все газоны и деревья. Сейчас под снегом карусели, качели, теннисный стол, деревья завалены практически полностью. Жители дома рассказывают, накануне их попросили убрать из двора автомобили на целый день. Водители обрадовались, что дорогу наконец почистят и уберут колею, но уборка обернулась проблемой - теперь детям сложно гулять, приходится лазить по грязным глыбам, страшно представить, что здесь будет, когда начнётся обильное таяние.Нам удалось пообщаться с председателем совета этого многоквартирного дома, она рассказала, что, по словам управляющей компании, вывезти снег не представляется возможным, а по закону на газонах его якобы можно оставлять. А вот детскую площадку обещали привести в порядок сегодня же, чтобы дети могли спокойно гулять. Отметим, что снег лучше вывозить на специализированные полигоны, поскольку скоро потеплеет и весь двор окажется в воде и грязи. Мария СЕМЁНОВА

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













