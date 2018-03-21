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21.03.18 17:44 В Курагинском районе золотодобывающее предприятие сливало в реку химикаты





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К слову, это уже не первое нарушение, на котором попались золотодобытчики, их уже привлекали к административной ответственности. Сейчас Центральный районный суд Красноярска приостановил работу компании до получения разрешительной документации на работу.







В Курагинском районе золотодобывающее предприятие сливало в реку Чибижек химикаты. По данным краевого министерства природы, компания, которая занималась добычей рассыпного золота, не имела разрешения на свою деятельность. Пробы показали, что вода в реке Чибижек загрязнена кремнием, фенолами и мышьяком.К слову, это уже не первое нарушение, на котором попались золотодобытчики, их уже привлекали к административной ответственности. Сейчас Центральный районный суд Красноярска приостановил работу компании до получения разрешительной документации на работу.











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