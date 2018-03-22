Красноярский край получит самую крупную дотацию из резервного фонда России - 1 миллиард 62 миллиона рублей. Распоряжение подписано премьером Дмитрием Медведевым. Общий размер ассигнований бюджетам субъектов Российской Федерации в 2018 году составляет 20 миллиардов рублей.
Финансирование осуществляется согласно программе по выравниванию финансовых возможностей бюджетов субъектов страны и местных бюджетов. Напомним, что доходы Красноярского края в 2018 году в результате первой в этом году корректировки оцениваются в 223 миллиарда рублей, расходы - 242 миллиарда. Рост дефицита обусловлен, в частности, увеличением расходов на подготовку к Зимним студенческим играм.