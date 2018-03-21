НОВОСТИ | Общество













21.03.18 17:43 Серийного автопьяницу лишили прав на 38 лет





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В Красноярске любителя порулить под градусом лишили прав на 38 лет. В последний раз водителя в пьяном угаре остановили на городских улицах в феврале; после того как сотрудники ДПС проверили лихача по базе, выяснилось, что мужчина уже неоднократно привлекался к административной за вождение в нетрезвом виде и в общей сложности с 2005 года лишён права управления транспортными средствами на 38,5 лет. Сейчас в отношении злостного нарушителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.











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