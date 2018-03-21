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21.03.18 17:44 Российские банки готовятся к внедрению системы удалённой идентификации клиентов





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После регистрации в системе уже неважно, где вы находитесь - в тундре Норильска или в горах Саян. Главное иметь под рукой устройство с выходом в интернет, диктофоном для записи речи и камерой, чтобы сделать фотографию, например, селфи. И отправить биометрические данные в выбранный вами банк.



Заявка поможет завести счёт, сделать перевод или даже взять кредит. От нововведения выиграют и жители отдалённых территорий и финансовые организации, которые вместо тысяч отделений по всей стране предпочитают работать онлайн. В Центробанке считают, что такой шаг улучшит конкуренцию. Сейчас финансисты думают, как защитить новую систему от мошенников.



"В этой связи Банк России подготовил указания, где проанализировал возможный перечень угроз для безопасности данных клиента, на этапе сбора, обработки и хранения этих данных. Кроме того, определи перечень мер, которые необходимо реализовывать, чтобы не допустить такие угрозы", - пояснил заместитель руководителя Банка России в Красноярске Роман Никольский.



Сгладить все шероховатости исполнителям нужно до 1 июня. Именно с началом лета россияне смогут получить эту современную государственную услугу.



В конце прошлого года президент подписал закон об удалённой идентификации клиентов банков. И термин "физическое лицо" теперь примет изначальный смысл. Достаточно сфотографироваться и записать свой голос в реальном отделении банка и информация попадает в единую систему.После регистрации в системе уже неважно, где вы находитесь - в тундре Норильска или в горах Саян. Главное иметь под рукой устройство с выходом в интернет, диктофоном для записи речи и камерой, чтобы сделать фотографию, например, селфи. И отправить биометрические данные в выбранный вами банк.Заявка поможет завести счёт, сделать перевод или даже взять кредит. От нововведения выиграют и жители отдалённых территорий и финансовые организации, которые вместо тысяч отделений по всей стране предпочитают работать онлайн. В Центробанке считают, что такой шаг улучшит конкуренцию. Сейчас финансисты думают, как защитить новую систему от мошенников."В этой связи Банк России подготовил указания, где проанализировал возможный перечень угроз для безопасности данных клиента, на этапе сбора, обработки и хранения этих данных. Кроме того, определи перечень мер, которые необходимо реализовывать, чтобы не допустить такие угрозы", - пояснил заместитель руководителя Банка России в Красноярске Роман Никольский.Сгладить все шероховатости исполнителям нужно до 1 июня. Именно с началом лета россияне смогут получить эту современную государственную услугу. Роман РЫКОВ

















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