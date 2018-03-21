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21.03.18 17:39 Частный детсад, в котором потеряли ребёнка, могут лишить помещения





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В отношении 53-летней владелицы сада возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". А теперь следствие просит прокуратуру добиться через суд, чтобы предпринимателю запретили использовать неприспособленную квартиру в качестве помещения для дошкольного учреждения. У бизнес-леди нет одобрения ни пожарных, ни санэпидемстанции.







Частный детский сад Красноярска, где потеряли ребёнка , могут лишить помещения. "Вести" рассказывали, в одном из многоквартирных домов Советского района женщина нашла на лестничной площадке у мусоропровода спящего мальчика. Ему нет и двух лет. Оказалось, ребёнка после прогулки забыла воспитатель.В отношении 53-летней владелицы сада возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". А теперь следствие просит прокуратуру добиться через суд, чтобы предпринимателю запретили использовать неприспособленную квартиру в качестве помещения для дошкольного учреждения. У бизнес-леди нет одобрения ни пожарных, ни санэпидемстанции.











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