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21.03.18 17:46 Красноярский лицей отказался от оценок



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Никаких троек и четвёрок в электронном журнале 9-го лицея. Только комментарии учителя: хвалят за достижения и помогают доработать недостатки. Каждый ученик в том числе оценивает себя сам. Десятиклассник Антон честно плюсиками отмечает те темы, которые он усвоил.

"Уж лучше для себя честно сделать, чтобы оценить свои знания, чем я поставлю себе плюсы и буду думать, что я такой умный. А буду ЕГЭ сдавать и не сдам", - сказал ученик 10 класса лицея №9 Красноярска Антон Яричин.

Теперь дома не накажут за двойку, а учитель не станет снижать оценку из-за личной неприязни. Невзлюбили привычную пятибалльную систему здесь и за то, что она не отражает процесса в постижении науки.

"Ребёнок пишет диктант, допускает 50 ошибок. Соответственно, у него два. Пишет следующую контрольную работу и допускает уже 30 ошибок. По большому счёту это опять два, но для конкретного ребёнка это уже пять", - пояснила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Полностью от оценок дети всё же не избавлены: их работа над собой за четверть анализируется и превращается в цифру на бумаге. Детский психолог объясняет: революционная система хороша, но без привычки к чётким критериям оценки детям может быть сложно во взрослой жизни.

"Такие люди могут столкнуться с тем, что работодатель не разделяет эту установку. Есть критерии работы, есть должностные инструкции. Ты считаешь, что ты сделал, а по инструкции ты недоделал. С этим могут быть сложности", - пояснила детский психолог Инна Драчёва.

В управлении образования уже увидели эффективность педагогических изысков: отметки детей в лицее совпали с результатами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь перейти к безоценочной жизни готовы ещё 15 школ Красноярска.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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