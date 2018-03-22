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НОВОСТИ | Общество





22.03.18 08:47 На месте комбайнового завода полным ходом идёт подготовка к строительству



Фото
Строительная техника как комбайном срезала былую мощь советского машиностроения. С высоты птичьего полёта видно, как бывший комбайновый превращается в строительный полигон. И только с улицы всё как обычно: проходная, помещения в аренду, часы - стоят уже много лет, как и сам завод.

Это финал истории комбайнового завода. А начиналось всё в 1941 году, когда военные эшелоны доставили в Красноярск первое оборудование завода из Запорожья. Расцвет производства пришёлся на середину 80-х - 16 тысяч комбайнов в год, это рекорд. Остался последний станок - его либо на выброс, либо в музей.

Территория комбайнового для строителей лакомый кусок. 70 гектаров земли. Сейчас готовят верхнюю площадку, это 20 га. Экологи и архитекторы боятся, как бы не выросли в исторической части высотки. Город и так плохо проветривается. По меркам бизнеса успешный проект - это "Белые росы": ни парковок, ни школ, ни детских садов, только высотки с прозрачными балконами.

"Хотя мы вроде бы формально утвердили генпалан города, разрабатываем какие-то проекты детальной планировки, фактически это всё отдано на откуп бизнесу, так как у города нет денег и нет механизмов управлять этими процессами. Город стал неудобным для проживания", - отметил архитектор Михаил Сашко.

"Необходимо разработать концепцию развития. Утвердить проект планировки. В настоящий момент никаких разрешительных документов на строительство не выдавалось. Территория эта находится в собственности", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.

И вот собственник впервые, специально для "Вести. Красноярск" раскрывает карты. "Здесь будет три жилых комплекса - семиэтажные, кирпичные; две школы, три детсада. От железнодорожного вокзала вдоль всего выходит на набережную пешеходная зона. Может, это будет сквер Хворостовского, может быть, сквер Егорова, почему нет?", - пояснил директор строительной компании Владимир Егоров.

На смену промышленному гиганту - элитный жилой район. Владимир Егоров не скрывает, за этот кусок земли боролся четыре года. Центр города, Енисей в шаговой доступности; сколько будет стоить квартира - догадаться нетрудно. Строить начнут уже в мае, первые жители оформят прописку в будущем году.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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