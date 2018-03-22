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22.03.18 08:55 Лучшая бабушка Европы живёт в Железногорске





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Трудится Фаина Фридриховна бухгалтером на маленьком заводе. Профессию холодных расчётов выбрали родители. Однако каждый её день как выплеск творческой энергии. Поёт в местном хоре, увлекается горными лыжами и дайвингом, рисует и даже делает иконы из драгоценных камней.



Кроме того, у "лучшей бабушки" двое взрослых дочерей и трое внуков, в их воспитании она тоже принимает активное участие. Сейчас неуёмная железногорка готовится к мировому конкурсу. Он пройдёт в Бразилии в Рио-де-Жанейро.



Фаина Васильева из Железногорска завоевала титул "Лучшая бабушка Европы". Конкурс проходил в Болгарии и 52-летней сибирячке удалось завоевать сердца членов жюри. Кроме дефиле в вечерних платьях участницы удивляли творческим номером. Наша представительница спела песню женщины, ждущей с войны мужа.Трудится Фаина Фридриховна бухгалтером на маленьком заводе. Профессию холодных расчётов выбрали родители. Однако каждый её день как выплеск творческой энергии. Поёт в местном хоре, увлекается горными лыжами и дайвингом, рисует и даже делает иконы из драгоценных камней.Кроме того, у "лучшей бабушки" двое взрослых дочерей и трое внуков, в их воспитании она тоже принимает активное участие. Сейчас неуёмная железногорка готовится к мировому конкурсу. Он пройдёт в Бразилии в Рио-де-Жанейро. Роман РЫКОВ











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