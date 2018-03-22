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22.03.18 09:03 В Красноярске появилась служба помощи маломобильным горожанам





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"Те ребята, которые сегодня постоянно работают, это 10 человек. Плюс пять человек дополнительно проходят обучение, чтобы проект вне зависимости от ситуации постоянно работал", - сообщила руководитель управления молодёжной политики администрации Красноярска Екатерина Сидоренко.



На вооружении волонтёров есть специальный гусеничный подъёмник. Они сопроводят в магазин, спортзал, больницу и даже составят компанию на прогулке. Если требуется транспорт, заявку передадут в службу "Социальное такси". "Ребятам будут выданы жилеты, на которых будет написано "Служба сопровождения" и "Навстречу возможностям". И у каждого из них будет пластиковая карта, чтобы люди, к которым они будут приезжать, понимали, что к ним приехал не просто человек с улицы, а именно ребята из нашей службы", - пояснила президент красноярской региональной общественной организации "Открытые сердца" Елена Нига.



Ещё одно направление проекта - создание афиши городских мероприятий для маломобильных жителей города. Каждый человек может зайти и понять, какое мероприятие проходит в городе и есть ли возможность посещения этого события. Например, для людей со слабым зрением есть ли тифлоперевод, для людей с ослабленным слухом есть ли сурдоперевод", - рассказала руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая.



Для того чтобы сделать заявку на помощь волонтёров, нужно позвонить в колл-центр по телефону 205-20-19.



Проект "Навстречу возможностям" стал реальным благодаря президентскому гранту в размере 2,5 миллионов рублей. Сегодня общими усилиями его реализуют общественная организация "Открытые сердца", главное управление социальной защиты населения администрации Красноярска и волонтёрский центр "Доброе дело", на базе которого готовят помощников маломобильным жителям."Те ребята, которые сегодня постоянно работают, это 10 человек. Плюс пять человек дополнительно проходят обучение, чтобы проект вне зависимости от ситуации постоянно работал", - сообщила руководитель управления молодёжной политики администрации Красноярска Екатерина Сидоренко.На вооружении волонтёров есть специальный гусеничный подъёмник. Они сопроводят в магазин, спортзал, больницу и даже составят компанию на прогулке. Если требуется транспорт, заявку передадут в службу "Социальное такси". "Ребятам будут выданы жилеты, на которых будет написано "Служба сопровождения" и "Навстречу возможностям". И у каждого из них будет пластиковая карта, чтобы люди, к которым они будут приезжать, понимали, что к ним приехал не просто человек с улицы, а именно ребята из нашей службы", - пояснила президент красноярской региональной общественной организации "Открытые сердца" Елена Нига.Ещё одно направление проекта - создание афиши городских мероприятий для маломобильных жителей города. Каждый человек может зайти и понять, какое мероприятие проходит в городе и есть ли возможность посещения этого события. Например, для людей со слабым зрением есть ли тифлоперевод, для людей с ослабленным слухом есть ли сурдоперевод", - рассказала руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая.Для того чтобы сделать заявку на помощь волонтёров, нужно позвонить в колл-центр по телефону Владислав ТАМОШАУСКАС











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