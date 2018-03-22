НОВОСТИ | Общество













22.03.18 11:41 Красноярцы прокатились на плюшках по свежевыпавшему снегу





В Красноярске выпал снег, тут же в сети появилось видео - девушка катается по набережной на плюшке, привязанной к автомобилю. Девушки весело провели время, а видео из Instagram уже заинтересовались сотрудники ГАИ, они проведут проверку. Номеров машины на картинке не видно, но владельца в таких случаях выявляют в течение часа. В городе достаточно камер наружного наблюдения, тем более в центре.



За опасную перевозку пассажиров водителю грозит штраф 500 рублей и профилактическая лекция. Как говорят в ГИБДД, после нравоучительных бесед подобные случаи герои уже не повторяют.







В Красноярске выпал снег, тут же в сети появилось видео - девушка катается по набережной на плюшке, привязанной к автомобилю. Девушки весело провели время, а видео из Instagram уже заинтересовались сотрудники ГАИ, они проведут проверку. Номеров машины на картинке не видно, но владельца в таких случаях выявляют в течение часа. В городе достаточно камер наружного наблюдения, тем более в центре.За опасную перевозку пассажиров водителю грозит штраф 500 рублей и профилактическая лекция. Как говорят в ГИБДД, после нравоучительных бесед подобные случаи герои уже не повторяют.







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