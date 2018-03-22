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22.03.18 17:41 В Курагинском районе с гор сошла снежная лавина





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Спасатели и синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в горных районах Западного и Восточного Саян сохранится лавиноопасный период. Водителей просят быть внимательными на данном участке и быть готовыми к любым нештатным ситуациям. Иметь при себе тёплые вещи, термос с чаем, спички, лопату, мобильную связь. Туристическим группам следует отказаться от посещения лавиноопасных районов.







В Курагинском районе с гор сошла снежная лавина. В данный момент 28-й километр дороги Курагино-Черемшанка уже открыли для движения, пострадавших нет. На месте работает снегоуборочная техника.Спасатели и синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в горных районах Западного и Восточного Саян сохранится лавиноопасный период. Водителей просят быть внимательными на данном участке и быть готовыми к любым нештатным ситуациям. Иметь при себе тёплые вещи, термос с чаем, спички, лопату, мобильную связь. Туристическим группам следует отказаться от посещения лавиноопасных районов.











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