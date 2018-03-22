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22.03.18 17:40 Депутаты Заксобрания продлили полномочия краевого омбудсмена



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Сегодня с утра трибуну в Заксобрании занял уполномоченный по правам человека Марк Денисов. За прошлый год его аппарат рассмотрел почти шесть тысяч нарушений. Жители края жалуются на плохую экологию и качество воды, организацию капремонта, кто-то до сих пор не может перейти из гражданства СССР в российское.

"22% обратившихся недовольны действиями силовых структур. Это на 2,5% больше, чем в 16 году. Прирост дали полиция и тюремное ведомство", - сообщил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.

На страже прав человека Денисов уже 10 лет, и срок полномочий подходит к концу. Сегодня за продление каденции ещё на пятилетку депутаты голосовали тайно, в закрытых кабинках. После положительных результатов главному правозащитнику края осталось получить согласие у федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

Также Заксобрание протянуло руку обманутым дольщикам. Тем, кто вложил последние сбережения и остался без крыши над головой, возместят аренду жилья. Одиноким - десять тысяч рублей, семьям - пятнадцать. "Те законопроекты, которые приняты сегодня и становятся законами после подписания руководителем края, нацелены на то, чтобы, с одной стороны, немного помочь тем, кто оказался в самой сложной ситуации, второе - чтобы стимулировать участников строительного рынка помогать в достройке проблемных объектов", - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

К слову, пока не достроятся проблемные дома, на социальную поддержку в крае могут рассчитывать 400 человек.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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