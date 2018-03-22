НОВОСТИ | Экономика













22.03.18 17:49 Красноярская вода - лучшая в стране





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"Существуют различные конкурсы, где применяются определённые критерии к воде, мы занимаем всегда призовые места. Качество нашей воды не зависит ни от паводков, ни от природных погодных условий, красноярцы всегда получают самую лучшую воду", - подчеркнул генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.







Красноярская вода - лучшая в стране. Таковы результаты поверки от компании "Краском". По оценкам экспертов, в енисейской воде в допустимых пропорциях присутствуют минеральные и органические вещества и она по-прежнему является одной из самых чистых. Результаты огласили сегодня не случайно: 22 марта - всемирный день водных ресурсов."Существуют различные конкурсы, где применяются определённые критерии к воде, мы занимаем всегда призовые места. Качество нашей воды не зависит ни от паводков, ни от природных погодных условий, красноярцы всегда получают самую лучшую воду", - подчеркнул генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.











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