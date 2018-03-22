НОВОСТИ | Общество













22.03.18 17:47 Жители Покровки согласовали строительство спорной многоэтажки





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Жильцы соседних многоэтажек недовольны и считают, что новый дом закроет им солнце в окнах, а парковок не хватит на всех. Однако в итоге жители проголосовали за предложенные изменения. Теперь проект рассмотрит специальная комиссия, а окончательное решение за главой Красноярска Сергеем Ерёминым.



"Мы каждое обращение вносим в реестр, смотрим общие данные, кто за, кто против, какие замечания. Если замечания будут существенные, то в окончательном варианте будет заключение комиссии, и проект либо отправится на доработку, либо будет утверждён, но решение будут принимать уже после того, как пройдут публичные слушания", - пояснила начальник отдела территориального планирования, правил землепользования и проведения публичных слушаний управления архитектуры администрации Красноярска Наталья Баранова.











Жители Покровки протестовали против строительства ещё одной многоэтажки, но потом сами согласовали его - накануне в администрации Советского района прошли общественные слушания о внесении изменения в проект планировки микрорайона. Застройщик предложил уменьшить высотность своего ранее запроектированного жилого дома с 25 этажей до 17, но с двумя подъездами.Жильцы соседних многоэтажек недовольны и считают, что новый дом закроет им солнце в окнах, а парковок не хватит на всех. Однако в итоге жители проголосовали за предложенные изменения. Теперь проект рассмотрит специальная комиссия, а окончательное решение за главой Красноярска Сергеем Ерёминым."Мы каждое обращение вносим в реестр, смотрим общие данные, кто за, кто против, какие замечания. Если замечания будут существенные, то в окончательном варианте будет заключение комиссии, и проект либо отправится на доработку, либо будет утверждён, но решение будут принимать уже после того, как пройдут публичные слушания", - пояснила начальник отдела территориального планирования, правил землепользования и проведения публичных слушаний управления архитектуры администрации Красноярска Наталья Баранова.







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