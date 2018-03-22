НОВОСТИ | Общество













22.03.18 17:45 Названы скверы Красноярска, которые благоустроят в 2018 году





Фото



Всего на выбор было представлено 18 общественных пространств, но только 10 из них, которые набрали большинство голосов, отремонтируют в этом году. Отметим, что всего в голосовании приняли участие почти 190 тысяч красноярцев.





1. Сквер на улице 9 Мая (Советский район)

2. Парк "Кировский" (Кировский район)

3. Сквер "Серебряный" (Октябрьский район)

4. Сквер у красноярского цирка (Свердловский район)

5. Сквер Универсиады (Свердловский район)

6. Сквер Космонавтов (Советский район)

7. Сквер Чернышевского (Центральный район)

8. Сквер "Уют" (Железнодорожный район)

9. Сквер на улице Юности (Ленинский район)

10. Сквер между проспектом Молодёжный и бульваром Солнечный (Советский район)











Названы парки и скверы Красноярска, которые победили в народном голосовании и до конца года будут благоустроены по программе "Комфортная городская среда". Напомним, 18 марта, в день выборов президента каждый житель краевого центра мог отдать свой голос за парк или сквер, которому, по его мнению, срочно требуется реконструкция.Всего на выбор было представлено 18 общественных пространств, но только 10 из них, которые набрали большинство голосов, отремонтируют в этом году. Отметим, что всего в голосовании приняли участие почти 190 тысяч красноярцев.







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