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Всего на выбор было представлено 18 общественных пространств, но только 10 из них, которые набрали большинство голосов, отремонтируют в этом году. Отметим, что всего в голосовании приняли участие почти 190 тысяч красноярцев.
1. Сквер на улице 9 Мая (Советский район)
2. Парк "Кировский" (Кировский район)
3. Сквер "Серебряный" (Октябрьский район)
4. Сквер у красноярского цирка (Свердловский район)
5. Сквер Универсиады (Свердловский район)
6. Сквер Космонавтов (Советский район)
7. Сквер Чернышевского (Центральный район)
8. Сквер "Уют" (Железнодорожный район)
9. Сквер на улице Юности (Ленинский район)
10. Сквер между проспектом Молодёжный и бульваром Солнечный (Советский район)
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