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22.03.18 18:50 Красноярские полициейские расследуют девять уголовных дел по обманутым дольщикам





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"Трём обвиняемым инкриминируется восемь преступлений, в том числе связанных с хищением средств путём обмана, с незаконной предпринимательской деятельностью, с регистрацией юрлиц на подставных лиц; установлен факт отмывания денежных средств, добытых преступных путём", - сообщил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.











Девять уголовных дел по обманутым дольщикам сейчас в активной фазе расследования. Такое заявление сделали в краевой полиции. По шести эпизодам обвинение уже предъявлено восьми подозреваемым в незаконном присвоении и растрате средств инвесторов. А их насчитывается более 2,5 тысяч. Застройщики должны им более 3-х миллиардов рублей. Правоохранителям удалось наложить штрафы на имущество обвиняемых на 600 миллионов рублей. По делу "Златоулочки" уже началось ознакомление потерпевших, а их 210 человек, с материалами дела."Трём обвиняемым инкриминируется восемь преступлений, в том числе связанных с хищением средств путём обмана, с незаконной предпринимательской деятельностью, с регистрацией юрлиц на подставных лиц; установлен факт отмывания денежных средств, добытых преступных путём", - сообщил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.







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