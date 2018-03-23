Улицу Копылова перекроют уже в ночь с 23 на 24 марта. Из центра в сторону ГорДК можно будет проехать только по одной полосе, в обратном направлении транспорт направят по Киренского и Красной Армии.
"Примерно два месяца будут проводиться работы на этом участке. Для нас это участок очень важный. И для всех горожан будет построен подземный пешеходный переход, который будет жителями востребован", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.
Перекрытие коснётся не только автолюбителей. Менять маршрут придётся и автобусам. Маршрутки, которые следовали по Годенко на Копылова в сторону Профсоюзов, тоже поедут по новой схеме. И это не все дорожные сюрпризы. С 8 утра 23 марта до 30 апреля будет ограничено движение на левобережной транспортной развязке 4-го автодорожного моста через Енисей. Это связано со строительством развязки на Волочаевскую. А вот ямочный ремонт пока приостановлен. Дорожники ждут, пока асфальт высохнет, и уже тогда продолжат ликвидировать дефекты покрытия.
"Сформированы объекты на улице Мичурина, на улицу Пионерской правды уже вышли, на 78 Добровольческой бригады несколько ям надо будет заделать, ну и Продольная, 4-я Дальневосточная - в Покровке много таких моментов, которые надо исправлять", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.
Также мэрия намерена избавиться от старых пешеходных ограждений, которые утратили эстетичный вид - таких в городе аж 29 километров.