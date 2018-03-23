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23.03.18 09:24 Интервью: представители общественного движения "За чистые выборы"





За чистые выборы! Гостями студии программы "Вести. Красноярск" стали представители Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы". Более тысячи волонтёров наблдали за ходом выборов президента в Красноярском крае. Ими было выявлено около 60 нарушений.







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