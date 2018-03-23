|
|
|
| НОВОСТИ | Общество
|23.03.18 11:45 В Красноярске трёх перевозчиков оштрафовали за грязные автобусы
В Красноярске трёх перевозчиков оштрафовали за грязные автобусы. Пассажиры пожаловались на неухоженные салоны в машинах, следующих по маршрутам 79 - он идет от ДК "Кировский" до улицы Рокоссовского, 84 - этот автобус едет из Ветлужанки до автовокзала "Восточный", и 87 - также следует из Ветлужанки до Солнечного. Пыль, песок, посторонние предметы, старые сиденья - основные минусы, на которые указали красноярцы.
На перевозчиков заведены административные дела. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Пассажирам в подобных случаях советуют жаловаться по телефону 256-84-04, можно писать письма на электронную почту, указанную на экране.
|
|