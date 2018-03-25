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|25.03.18 13:30 Вести. Красноярск. События недели от 25.03.2018
В этом выпуске:
- Россияне выбрали президента страны. Как голосовал Красноярский край и какие цифры, полученные в результате голосования, можно назвать рекордом?
- Дороги, которые исчезают зимой. Почему ремонт асфальтового покрытия в Красноярске так недолговечен и какие дорожные работы ждут нас в этом году?
- Актёрские секреты. Чем удивит нынешняя "Театральная весна" и почему красноярские театры всё чаще получают общероссийское признание?
- Остановить полноводный Енисей. 55 лет назад строители Красноярской ГЭС перекрыли путь водам могучей реки. Как удалось стать сильнее стихии?
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