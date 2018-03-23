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23.03.18 17:44 В Красноярске задержали серийного грабителя





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"В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ - разбой. Санкция данной статьи предусматривает наказание - до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие", - сообщила пресс-секретарь МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.







В Красноярске полицейские задержали серийного грабителя, который в Кировском и Ленинском районах города нападал с ножом на девушек и отнимал у них мобильные телефоны, золото и деньги. В течение суток правоохранителям удалось установить личность и местонахождение преступника. При силовой поддержке сотрудников ОМОН он был задержан. Известно, что мужчина уже был ранее судим за подобные преступления. Награбленное полицейские обнаружили в ломбардах города, все ценности возвращены потерпевшим."В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ - разбой. Санкция данной статьи предусматривает наказание - до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие", - сообщила пресс-секретарь МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











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