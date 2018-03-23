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23.03.18 17:48 Красноярские учёные создали комплекс безотходной переработки золошлаковых отходов





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Расплавленную золу выливают в воду и получают минеральное волокно. Оно огнеупорно и обладает высокой прочностью, поэтому, отмечают специалисты, можно применять при строительстве. "Его можно использовать как теплоизоляционную засыпку, а можно перерабатывать: делать порошки, на основании которых можно делать краски огнеупорные или теплозащитные, можно делать сухие строительные смеси", - пояснил заведующий отделом комплексной переработки сырья СКТБ "Наука" КНЦ СО РАН Вячеслав Павлов.



Разработка уникальна. До красноярских учёных получить полезный материал из обычной золы в мире не удалось никому. К тому же, если установить такие комплексы возле каждой ТЭЦ, в Красноярске значительно улучшится экологическая ситуация, считают разработчики. "Если эту золу начать перерабатывать такими комплексами, то мы улучшим экологическую ситуацию, с получением таких материалов, как у нас, и небо будет чище", - отметил инженер СО РАН Михаил Павлов.



Главная задача учёных - выйти на рынок. Но разработка упирается в финансирование. Поэтому точно сказать, когда потребители получат выгодную негорючую теплоизоляцию, разработчики затрудняются.



Этот агрегат - новый комплекс безотходной переработки золошлаковых отходов. С его помощью можно получать металлы, теплоизоляционные материалы, керамику. Установка способна переработать до 480 килограммов сырья в сутки. Из этого количества переработанной золы можно получить 4 кубометра пеносиликата или минераловатных изделий и 40-50 килограммов металла.Расплавленную золу выливают в воду и получают минеральное волокно. Оно огнеупорно и обладает высокой прочностью, поэтому, отмечают специалисты, можно применять при строительстве. "Его можно использовать как теплоизоляционную засыпку, а можно перерабатывать: делать порошки, на основании которых можно делать краски огнеупорные или теплозащитные, можно делать сухие строительные смеси", - пояснил заведующий отделом комплексной переработки сырья СКТБ "Наука" КНЦ СО РАН Вячеслав Павлов.Разработка уникальна. До красноярских учёных получить полезный материал из обычной золы в мире не удалось никому. К тому же, если установить такие комплексы возле каждой ТЭЦ, в Красноярске значительно улучшится экологическая ситуация, считают разработчики. "Если эту золу начать перерабатывать такими комплексами, то мы улучшим экологическую ситуацию, с получением таких материалов, как у нас, и небо будет чище", - отметил инженер СО РАН Михаил Павлов.Главная задача учёных - выйти на рынок. Но разработка упирается в финансирование. Поэтому точно сказать, когда потребители получат выгодную негорючую теплоизоляцию, разработчики затрудняются. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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