НОВОСТИ | Общество













23.03.18 17:46 В 2018 году в краевом центре благоустроят на один сквер больше





Фото



Из 18 скверов и парков красноярцы должны были



"Всегда образуется экономия и полноценно средства будут консолидированы по результатам экономии по другим объектам на 11-й сквер. Все 11 скверов будут иметь полное своё финансирование. Об этом даже не надо переживать", - отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.











В списке благоустройства появился 11-й сквер. Об этом сообщили в администрации Красноярска. Напомним, 18 марта параллельно с выборами президента горожане голосовали и за общественные пространства, которые должны отремонтировать в этом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".Из 18 скверов и парков красноярцы должны были выбрать 10 . Но так как у 10-го и 11-го мест разрыв всего в 160 голосов, в список включили сквер "Октябрьский" на улице Норильской. Оставшиеся семь парков благоустроят в следующем году. При этом сумма вложений увеличена не будет."Всегда образуется экономия и полноценно средства будут консолидированы по результатам экономии по другим объектам на 11-й сквер. Все 11 скверов будут иметь полное своё финансирование. Об этом даже не надо переживать", - отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













