НОВОСТИ | Происшествия













26.03.18 11:38 Красноярские спасатели отправились на ликвидацию последствий пожара в кемеровском ТРЦ





Фото



Напомним, в столице угольного региона 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня". По данным МЧС, погибли как минимум 37 человек, 64 считаются пропавшими без вести, ещё 84 человека пострадали. По предварительным данным, на разбор завалов уйдёт не меньше суток.







Красноярские спасатели отправились в Кемерово, где произошёл пожар в торгово-развлекательном центре. Ночью на Кузбасс вылетели Ми-8 и Ил-76 Сибирского регионального центра МЧС России. Помимо отряда спасателей и техники на борту находятся психологи и оперативники. Ещё 150 человек находятся в двухчасовой готовности и при необходимости немедленно отправятся на помощь.Напомним, в столице угольного региона 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня". По данным МЧС, погибли как минимум 37 человек, 64 считаются пропавшими без вести, ещё 84 человека пострадали. По предварительным данным, на разбор завалов уйдёт не меньше суток.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













