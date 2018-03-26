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26.03.18 11:47 Хоккеисты "Енисея" уступили хабаровскому "СКА-Нефтянику"





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Подопечные Сергея Ломанова весь сезон шли на первом месте, выиграли суперкубок, такого финала никто не ждал. Под одобрительный рёв трибун "СКА-Нефтяник" празднует победу, капитан Юрий Викулин принял поднос с серебряными медалями и увёл команду в раздевалку.







Сегодня вечером домой возвращаются серебряные призёры чемпионата России - хоккеисты красноярского "Енисея". Финальный матч в Хабаровске складывался непросто: мы потерпели поражение с разгромным счётом 1:8. "СКА-Нефтяник" - чемпион страны. В составе "Енисея" единственный гол забил Алмаз Миргазов.Подопечные Сергея Ломанова весь сезон шли на первом месте, выиграли суперкубок, такого финала никто не ждал. Под одобрительный рёв трибун "СКА-Нефтяник" празднует победу, капитан Юрий Викулин принял поднос с серебряными медалями и увёл команду в раздевалку.











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