НОВОСТИ













26.03.18 11:42 Неизвестные повредили стены исторического здания в центре Красноярска





Фото



За повреждение или уничтожение подобных зданий существует уголовная ответственность. Кто, и главное, зачем прошёлся ковшом по истории, сейчас выясняют наши корреспонденты. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В Красноярске разыскивают виновников варварского разрушения исторического здания. Накануне неизвестные проломили стены железнодорожного училища имени императора Николая II на улице Профсоюзов. Оно было построено в конце 19 века, с прошлого года числится в категории выявленных объектов культурного наследия.За повреждение или уничтожение подобных зданий существует уголовная ответственность. Кто, и главное, зачем прошёлся ковшом по истории, сейчас выясняют наши корреспонденты. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













