НОВОСТИ | Общество













26.03.18 11:45 В красноярском аэропорту заработала система фиксации нарушителей ПДД





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Напомним, стоимость легальной парковки у аэропорта составляет от 200 до 1000 рублей. Бесплатное время стоянки - 10 минут.





Посетителей аэропорта штрафами приучат к правильной парковке. Сегодня возле нового терминала аэровокзала краевого центра в штатном режиме начала работать система фиксации нарушителей ПДД. Вдоль трассы каждые 5 минут курсирует специальный автомобиль. Автокомплекс фиксирует номера автомобилей, оставленных вдоль дороги. Все данные передаются в ГИБДД, откуда красноярцам и будут поступать штрафы.Напомним, стоимость легальной парковки у аэропорта составляет от 200 до 1000 рублей. Бесплатное время стоянки - 10 минут.















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