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27.03.18 08:52 Безопасность торгово-развлекательных комплексов Красноярска не проверяли 6 лет



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Препятствие, которое любого поставит в тупик: путь на крышу торгового комплекса "Комсомолл" преграждает амбарный замок. А ведь свободный выход на крышу из задымлённого здания может стать спасительным. В Кемерове пожар начался именно на верхних этажах. Закрытые двери оставили людей запертыми в огненном аду. Красноярские спасатели признаются в бессилии - рейды в крупные торговые комплексы они не проводили около шести лет.

"Данные объекты попадают в категорию объектов малого и среднего предпринимательства. То есть под закон 294 статья 26.1. Малый и средний бизнес на каникулах", - пояснил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Андрей Хрулькевич.

С такими объектами работают лишь профилактически. Предприниматели, если хотят, рекомендации соблюдают, всё на их совести. Впрочем, серьёзная проверка в одном из комплексов недавно всё же была. Правда, без результата. ТК "Вавилон" ещё два года назад признан опасным. Мы проверили: большинство эвакуационных выходов действуют, но найти их трудно. По судебным данным, в здании нет пожарных сигнализаций, нет исправной системы пожаротушения. И вроде есть решение суда о закрытии, да только "Вавилон" всё равно работает для ни о чём не подозревающих красноярцев.

"Порядок исполнения не предполагает опечатывания, фактического закрытия и запрета доступа на территорию ТЦ "Вавилон" для граждан и организаций", - пояснил главный специалист-эксперт управления ФССП России по Красноярскому краю Виталий Святец.

Слуги закона готовятся в суде добиваться изменения ситуации и всё же получить разрешение опечатать здание. Бюрократическая волокита длится уже два года. После кемеровской трагедии эксперты МЧС готовы начать массовые проверки. Но пока приказа не поступало.

Сколько человеческих жизней будет уничтожено о халатность предпринимателей и бессилие закона? Остаётся надеяться, что ответ на этот вопрос Красноярск не узнает никогда.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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