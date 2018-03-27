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27.03.18 09:40 Брифинг врио замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Андрея Хрулькевича







В смертельной ловушке горящего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" погибли 64 человека, среди них были и дети. 11 человек числятся пропавшими без вести. Красноярские спасатели заявили, на территории нашего региона на учёте специалистов стоит 59 ТРЦ. Плановые проверки за последние три года не проводились ни в одном из них. Но трагедия в соседнем регионе стала поводом для специалистов наведаться в торговые центры Красноярска.







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