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НОВОСТИ | Общество





27.03.18 08:58 Жители Емеяльновского и Берёзовского районов подсчитывают убытки от первой волны паводков



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С паводками в Емельянове проблемы уже лет десять, как построили федеральную трассу М-53. В результате проектной ошибки две отводные трубы были направлены на посёлок. Страдают жители улиц Декабристов, Майской и Московской. Люди судились с местной администрацией с 14 года, суд встал на сторону потерпевших и обязал чиновников исправить ситуацию до 10 апреля.

"Суд постановил, чтобы они каким-то образом провести канаву помимо моего дома и чтобы меня больше не топило. Надеюсь, что правосудие у нас для всех, а не только для простых граждан", - сказала жительница п.Емельяново Елена Терская.

Строительство отводной канавы от трассы М-53 до Качи, по предварительным подсчётам, обойдётся местным властям в 30-40 миллионов рублей. Для муниципального бюджета сумма неподъёмная. Рассматриваются и другие варианты, вплоть до выкупа у жителей участков земли, которые прилегают к ручью. Пока же используются превентивные меры: чиновники договорились с дорожниками, временно перекрыли трубы под федеральной трассой.

"Спустя 2 часа уровень воды спал, ручей был направлен через базу стройматериалов в Качу. На затопленных участках были откачены септики и с целью предотвращения заторов была обследована канава, по которой шла вода, попутно расчищался лёд, убирался мусор", - сообщила специалист пресс-службы администрации Емельяновского района Ирина Белова.

А в посёлке Сухой Лог мокро до сих пор. Там ко всему прочему вода поднялась в септиках и содержимое попало в колодцы и скважины. Пить оттуда крайне опасно, а воду подвезли лишь раз. Сейчас ситуация стабилизировалась, погода помогла остановить таяние снега. Но это ненадолго. Край готовится ко второй волне паводков, которая будет гораздо сильнее.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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