АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





27.03.18 09:14 Юные футболисты из малых городов прошли мастер-классы у тренеров ЦСКА



Фото
Красноярск стал шестым городом России, куда с мастер-классом приехали лучшие детские тренеры Академии ЦСКА. Они уже отсмотрели почти тысячу мальчишек со всей страны, Красноярск - последняя точка. В футбольном манеже своё мастерство демонстрируют самые перспективные футболисты из моногородов Сибири. Серьёзный настрой у команды из шахтёрской столицы края Бородино.

"У нас специальный отбор был, чтобы сюда поехать. Многие хотели, но выбрали этих - они заслужили", - рассказал тренер Анатолий Королёв (г.Бородино).

Самым младшим участникам 5 лет. На тренировках всё строго, мальчишки стараются. "Мы постарались, чтобы было максимально комфортно и проживание, и питание, и сам тренировочный процесс. Для нас важно, чтобы они уехали с положительными эмоциями, рассказали, что в Красноярске здорово", - подчеркнул и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

"Впервые в стране, и даже впервые в мире реализуется такой проект, когда дети из малых городов и посёлков могут сразу прийти в Академию ЦСКА - один из лучших клубов страны", - отметила руководитель программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева.

"Мальчишки все молодцы. Хотелось бы похвалить тренеров, которые работают с ними в регионах, и сказать спасибо за то, что они приехали сюда", - сказал тренер Академии ЦСКА Николай Федчук (Москва).

Организаторы отмечают, в этом проекте нет ни копейки бюджетных денег. Один из тех, кто помогает мальчишеской мечте воплотиться в жизнь - СУЭК. Мастер-класс с тренерами ЦСКА - это лишь звено в программе комплексного развития моногородов России. По итогам мастер-классов 30 лучших игроков получат приглашения тренироваться в Академии ЦСКА в Москве.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .