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27.03.18 09:14 Юные футболисты из малых городов прошли мастер-классы у тренеров ЦСКА





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"У нас специальный отбор был, чтобы сюда поехать. Многие хотели, но выбрали этих - они заслужили", - рассказал тренер Анатолий Королёв (г.Бородино).



Самым младшим участникам 5 лет. На тренировках всё строго, мальчишки стараются. "Мы постарались, чтобы было максимально комфортно и проживание, и питание, и сам тренировочный процесс. Для нас важно, чтобы они уехали с положительными эмоциями, рассказали, что в Красноярске здорово", - подчеркнул и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.



"Впервые в стране, и даже впервые в мире реализуется такой проект, когда дети из малых городов и посёлков могут сразу прийти в Академию ЦСКА - один из лучших клубов страны", - отметила руководитель программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева.



"Мальчишки все молодцы. Хотелось бы похвалить тренеров, которые работают с ними в регионах, и сказать спасибо за то, что они приехали сюда", - сказал тренер Академии ЦСКА Николай Федчук (Москва).



Организаторы отмечают, в этом проекте нет ни копейки бюджетных денег. Один из тех, кто помогает мальчишеской мечте воплотиться в жизнь - СУЭК. Мастер-класс с тренерами ЦСКА - это лишь звено в программе комплексного развития моногородов России. По итогам мастер-классов 30 лучших игроков получат приглашения тренироваться в Академии ЦСКА в Москве.



Красноярск стал шестым городом России, куда с мастер-классом приехали лучшие детские тренеры Академии ЦСКА. Они уже отсмотрели почти тысячу мальчишек со всей страны, Красноярск - последняя точка. В футбольном манеже своё мастерство демонстрируют самые перспективные футболисты из моногородов Сибири. Серьёзный настрой у команды из шахтёрской столицы края Бородино."У нас специальный отбор был, чтобы сюда поехать. Многие хотели, но выбрали этих - они заслужили", - рассказал тренер Анатолий Королёв (г.Бородино).Самым младшим участникам 5 лет. На тренировках всё строго, мальчишки стараются. "Мы постарались, чтобы было максимально комфортно и проживание, и питание, и сам тренировочный процесс. Для нас важно, чтобы они уехали с положительными эмоциями, рассказали, что в Красноярске здорово", - подчеркнул и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев."Впервые в стране, и даже впервые в мире реализуется такой проект, когда дети из малых городов и посёлков могут сразу прийти в Академию ЦСКА - один из лучших клубов страны", - отметила руководитель программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева."Мальчишки все молодцы. Хотелось бы похвалить тренеров, которые работают с ними в регионах, и сказать спасибо за то, что они приехали сюда", - сказал тренер Академии ЦСКА Николай Федчук (Москва).Организаторы отмечают, в этом проекте нет ни копейки бюджетных денег. Один из тех, кто помогает мальчишеской мечте воплотиться в жизнь - СУЭК. Мастер-класс с тренерами ЦСКА - это лишь звено в программе комплексного развития моногородов России. По итогам мастер-классов 30 лучших игроков получат приглашения тренироваться в Академии ЦСКА в Москве. Евгения ПЛОТНИКОВА











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