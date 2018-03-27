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27.03.18 11:49 Серебряные призёры чемпионата России по хоккею с мячом вернулись в Красноярск





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"Было бы интересно посмотреть на "СКА-Нефтяник", если бы они набрали 80 минут штрафного времени в финале и красную карточку за 15 минут до конца. Интересно, какой бы был счёт", - сказал нападающий ХК "Енисей" Сергей Ломанов.



В руководстве команды гордятся ребятами - в матче они бились как львы. А вот работу арбитров разберут, как говорится, по косточкам. "Наш тренерский штаб готовит аналитическую подборку игровых эпизодов. И каждый болельщик сможет в режиме медленного воспроизведения спокойно посмотреть и убедиться в правильности моих слов", - сказал тренер ХК "Енисей" Иван Максимов.



Рейс с Дальнего Востока встречали три фаната, не считая собаки: пёс Еня - новый талисман команды. Болельщики посылали лучи поддержки своим кумирам. "Русский хоккей должен быть, неважно, какая команда выиграла, мы болеем за красивую игру. Чем больше валидола, тем быстрее хоккей прорвётся на наши экраны", - уверен болельщик Дмитрий.



Как говорил Уинстон Черчилль, успех - это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. В прошлом сезоне "Енисей" занял третье место, в этом второе. Будем надеяться, что следующий принесёт золото.



После оглушительных 1:8 в Хабаровске у многих игроков "Енисея" не было слов. Сергей Ломанов, как истинный лидер, не стал прорываться сквозь заслон журналистов и ответил на неудобные вопросы."Было бы интересно посмотреть на "СКА-Нефтяник", если бы они набрали 80 минут штрафного времени в финале и красную карточку за 15 минут до конца. Интересно, какой бы был счёт", - сказал нападающий ХК "Енисей" Сергей Ломанов.В руководстве команды гордятся ребятами - в матче они бились как львы. А вот работу арбитров разберут, как говорится, по косточкам. "Наш тренерский штаб готовит аналитическую подборку игровых эпизодов. И каждый болельщик сможет в режиме медленного воспроизведения спокойно посмотреть и убедиться в правильности моих слов", - сказал тренер ХК "Енисей" Иван Максимов.Рейс с Дальнего Востока встречали три фаната, не считая собаки: пёс Еня - новый талисман команды. Болельщики посылали лучи поддержки своим кумирам. "Русский хоккей должен быть, неважно, какая команда выиграла, мы болеем за красивую игру. Чем больше валидола, тем быстрее хоккей прорвётся на наши экраны", - уверен болельщик Дмитрий.Как говорил Уинстон Черчилль, успех - это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. В прошлом сезоне "Енисей" занял третье место, в этом второе. Будем надеяться, что следующий принесёт золото. Роман РЫКОВ











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