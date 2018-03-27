НОВОСТИ | Экономика













27.03.18 11:44 Как заработать, расплачиваясь за покупки банковскими картами





Фото



"У меня в месяц в среднем возвращается около 800 рублей. В год почти 10000. Согласитесь, неплохо, если учесть, что я ничего для этого не делаю", - говорит жительница Красноярска Зоя Гущина.



Ещё одна возможность зарабатывать при использовании карт - получать за покупки бонусы и расплачиваться ими. Большой популярностью пользуются совместные программы с авиакомпаниями. Платите картой за продукты и копите мили на отпуск. "Чем больше рассчитываетесь картой, тем больше миль накопите. Я в среднем тратила около 20 тысяч в месяц на покупки и за год накопила 5000 миль. Это 50% стоимости билета из Красноярска в Москву", - говорит жительница Красноярска Елена Шестакова.



У карт с кэшбэком и карт бонусных программ есть нюанс. Их обслуживание платное и обычно дороже, чем у стандартных карт. Да и в зачёт идут не все операции. Поэтому перед тем, как выбрать карту, необходимо решить простую математическую задачу: прикинуть сумму выгоды за год и вычесть из неё плату за обслуживание карты. Остаток - то, что вы заработаете, расплачиваясь безналично. К слову, копить бонусы можно всей семьёй, если несколько карт привязаны к одному счёту.



"У нас на общей семейной карте всегда остаются какие-то деньги, мы их тоже заставили работать. Капает процент, в месяц получается 500 рублей", - говорит глава семьи Павел Семчук.



Крупные суммы эксперты советуют держать на вкладе в банке и утверждают: из-за низкой инфляции даже с невысокими процентами сегодня это выгодно. "Если мы сравним ставку по годовым вкладам, которая была в начале прошлого года, они тогда составляли 8% и выше, и инфляцию, которая на конец года снизилась до 2.5%, то мы поймём, что держатели вкладов получили реальный доход", - пояснила начальник управления разработки денежно-кредитной и информационной политики Банка России Екатерина Лозгачева.



Вывод один: деньги будут приносить деньги, если они не лежат под подушкой. А уж как ими распоряжаться - решать, конечно же, только вам.



За последние десять лет безналичный расчёт плотно вошёл в нашу повседневную жизнь. Это прежде всего удобно. Не надо носить с собой кошелёк с пачкой денег. Вот только не все знают, что платёжные карты - неплохой способ заработать. Конкуренция среди банков привела к появлению услуги кэшбэка. Вы расплачиваетесь картой в супермаркетах, на автозаправке, кинотеатрах, а также кафе и до 6% потраченных средств возвращаются на ваш счёт."У меня в месяц в среднем возвращается около 800 рублей. В год почти 10000. Согласитесь, неплохо, если учесть, что я ничего для этого не делаю", - говорит жительница Красноярска Зоя Гущина.Ещё одна возможность зарабатывать при использовании карт - получать за покупки бонусы и расплачиваться ими. Большой популярностью пользуются совместные программы с авиакомпаниями. Платите картой за продукты и копите мили на отпуск. "Чем больше рассчитываетесь картой, тем больше миль накопите. Я в среднем тратила около 20 тысяч в месяц на покупки и за год накопила 5000 миль. Это 50% стоимости билета из Красноярска в Москву", - говорит жительница Красноярска Елена Шестакова.У карт с кэшбэком и карт бонусных программ есть нюанс. Их обслуживание платное и обычно дороже, чем у стандартных карт. Да и в зачёт идут не все операции. Поэтому перед тем, как выбрать карту, необходимо решить простую математическую задачу: прикинуть сумму выгоды за год и вычесть из неё плату за обслуживание карты. Остаток - то, что вы заработаете, расплачиваясь безналично. К слову, копить бонусы можно всей семьёй, если несколько карт привязаны к одному счёту."У нас на общей семейной карте всегда остаются какие-то деньги, мы их тоже заставили работать. Капает процент, в месяц получается 500 рублей", - говорит глава семьи Павел Семчук.Крупные суммы эксперты советуют держать на вкладе в банке и утверждают: из-за низкой инфляции даже с невысокими процентами сегодня это выгодно. "Если мы сравним ставку по годовым вкладам, которая была в начале прошлого года, они тогда составляли 8% и выше, и инфляцию, которая на конец года снизилась до 2.5%, то мы поймём, что держатели вкладов получили реальный доход", - пояснила начальник управления разработки денежно-кредитной и информационной политики Банка России Екатерина Лозгачева.Вывод один: деньги будут приносить деньги, если они не лежат под подушкой. А уж как ими распоряжаться - решать, конечно же, только вам. Владислав ТАМОШАУСКАС











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













