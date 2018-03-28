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28.03.18 08:53 В Емельяновском районе прошёл рейд по выявлению энерговоров





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Цель рейда - контроль за корректным энергопотреблением, проверка работы систем учета электроэнергии и качества её поставки. Способ борьбы с воровством - установка счётчиков высоко на опорах. Потребитель с помощью дистанционного дисплея следит за показателями. Обойти прибор незаметно для специалистов "Красэнерго" невозможно.



"Эти показания автоматически передаются в "Красноярскэнергосбыт". Если с прибором учёта что-то не так, потребитель видит это на дисплее, сообщает контактному лицу в филиале "Красноярскэнерго" и проблема устраняется", - пояснил и.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" Сергей Шиман.



Энерговоровство - это не только убытки, которые ложатся на плечи сетевой организации, но и дополнительные нагрузки на электросети. А уже они могут привести к перебоям с электричеством, скачкам напряжения, и как следствие, к пожарам. На этот раз составлено актов безучётного энергопотребления на сумму более 2-х миллионов киловатт/часов, в рублях это 9 миллионов.



Этот рейд в Емельяновском районе не станет последним. Подобные инспекции проходят раз в три месяца и в следующий раз десант проверяющих высадится уже в другом месте.



Почти сто человек разъезжаются по деревням и сёлам Емельяновского района. Специалисты "МРСК Сибири-Красноярскэнерго" будут искать тех, кто незаконно подключается к линиям и ворует электричество. Емельяновский район один из самых проблемных - в холодное время года уровень потерь превышает сорок процентов.Цель рейда - контроль за корректным энергопотреблением, проверка работы систем учета электроэнергии и качества её поставки. Способ борьбы с воровством - установка счётчиков высоко на опорах. Потребитель с помощью дистанционного дисплея следит за показателями. Обойти прибор незаметно для специалистов "Красэнерго" невозможно."Эти показания автоматически передаются в "Красноярскэнергосбыт". Если с прибором учёта что-то не так, потребитель видит это на дисплее, сообщает контактному лицу в филиале "Красноярскэнерго" и проблема устраняется", - пояснил и.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" Сергей Шиман.Энерговоровство - это не только убытки, которые ложатся на плечи сетевой организации, но и дополнительные нагрузки на электросети. А уже они могут привести к перебоям с электричеством, скачкам напряжения, и как следствие, к пожарам. На этот раз составлено актов безучётного энергопотребления на сумму более 2-х миллионов киловатт/часов, в рублях это 9 миллионов.Этот рейд в Емельяновском районе не станет последним. Подобные инспекции проходят раз в три месяца и в следующий раз десант проверяющих высадится уже в другом месте. Владимир БОГОМОЛОВ











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