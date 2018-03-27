НОВОСТИ | Общество













27.03.18 19:16 В Красноярске задержаны участники террористической ячейки





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"Вербовка новых адептов осуществлялась через соборную мечеть, через халяльные кафе, а также через молельные комнаты. Лидерами осуществлялась психологическая разработка будущих последователей, предпринимались меры для их духовного сплочения, они объединялись против так называемых неверных", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.



Чаще всего преступники вербовали красноярских предпринимателей для финансовой поддержки террористической деятельности ячейки, а также студентов для отправки их на войну в Сирию.



"Данная ячейка была серьёзно законспирирована, они пользовались невербальными способами общения на публике. У них практически не было контактов в соцсетях, не пользовались никакими специальными мессенджерами, работали исключительно в условиях строгой конспирации. Кроме того, пугали своих адептов тем, что если они пойдут на сотрудничество с правоохранительными органами, в отношении их будет принято решение о ликвидации", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.



Силовики отмечают, что ячейка была спящей и была готова в любой момент по приказу совершить теракт в любой точке Красноярска. Задержанные дают признательные показания, рассказывают о деятельности ячейки, следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.



Всего сотрудники ФСБ, полицейские и отряды Росгвардии задержали девять активных участников террористической ячейки "Красноярский джамаат", а также более 20 их последователей. Обыски прошли по 16 адресам, это жилища преступников, а также места, где они чаще всего проводили время."Вербовка новых адептов осуществлялась через соборную мечеть, через халяльные кафе, а также через молельные комнаты. Лидерами осуществлялась психологическая разработка будущих последователей, предпринимались меры для их духовного сплочения, они объединялись против так называемых неверных", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.Чаще всего преступники вербовали красноярских предпринимателей для финансовой поддержки террористической деятельности ячейки, а также студентов для отправки их на войну в Сирию."Данная ячейка была серьёзно законспирирована, они пользовались невербальными способами общения на публике. У них практически не было контактов в соцсетях, не пользовались никакими специальными мессенджерами, работали исключительно в условиях строгой конспирации. Кроме того, пугали своих адептов тем, что если они пойдут на сотрудничество с правоохранительными органами, в отношении их будет принято решение о ликвидации", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.Силовики отмечают, что ячейка была спящей и была готова в любой момент по приказу совершить теракт в любой точке Красноярска. Задержанные дают признательные показания, рассказывают о деятельности ячейки, следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Владислав ТАМОШАУСКАС











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