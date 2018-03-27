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27.03.18 17:42 Торговые центры Красноярска ждёт тотальная проверка





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- Страшно, конечно. Но думаю, что сейчас усилят охрану как раз в таких заведениях.

- Первое желание было спросить: а у нас все запасные двери работают? Теперь обращаешь внимание, а не закрывают ли нас.



Во время сеанса экстренный выход в одном из кинотеатров оказался закрытым. Сегодня мы выбрали его произвольно и упёрлись в тупик. Во время потенциального пожара отравленный дымом зритель оказался бы ловушке и мог потерять спасительные секунды.



А торговый комплекс "Вавилон" сегодня встречает посетителей закрытыми дверями. Съёмочная группа "Вестей" побывала здесь накануне, система пожаротушения находилась в неисправном состоянии. Претензии к этому зданию есть уже несколько лет, и сегодня здесь побывала инспекция, которая проверила, насколько здание безопасно для людей.



Правоохранители пояснили: "Вавилон" - это только начало. Теперь от их проверки никто не уйдёт. Через 20 дней каждое место массового скопления людей в регионе будет тщательно изучено. Такое распоряжение поступило от генеральной прокуратуры. "При наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, весь комплекс, предусмотренный действующим законодательством", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Красноярского края Елена Пимоненко.



Многие родители не стали дожидаться вердикта слуг закона. Если в кинотеатрах людно, то в детских центрах отмечают снижение спроса. Перепуганные красноярцы сами устраивают предпринимателям допросы с пристрастием. В краевом центре крови поток желающих проявить участие и помочь кемеровчанам. Однако Кемерово в донорской помощи не нуждается. Врачи заверили, в случае необходимости готовы отправить биоматериалы.



Трагедия произошла в другом регионе, но затронула каждого. Сегодня в знак скорби погасла подсветка телебашни красноярского филиала РТРС, завтра на краевых и городских учреждениях будут приспущены флаги. Красноярский край присоединяется к дню траура.



Даже когда вся страна обсуждает трагедию в Кемерове, билеты в кино распроданы. Красноярские зрители надеются, что снаряд в одну воронку дважды не падает.Во время сеанса экстренный выход в одном из кинотеатров оказался закрытым. Сегодня мы выбрали его произвольно и упёрлись в тупик. Во время потенциального пожара отравленный дымом зритель оказался бы ловушке и мог потерять спасительные секунды.А торговый комплекс "Вавилон" сегодня встречает посетителей закрытыми дверями. Съёмочная группа "Вестей" побывала здесь накануне, система пожаротушения находилась в неисправном состоянии. Претензии к этому зданию есть уже несколько лет, и сегодня здесь побывала инспекция, которая проверила, насколько здание безопасно для людей.Правоохранители пояснили: "Вавилон" - это только начало. Теперь от их проверки никто не уйдёт. Через 20 дней каждое место массового скопления людей в регионе будет тщательно изучено. Такое распоряжение поступило от генеральной прокуратуры. "При наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, весь комплекс, предусмотренный действующим законодательством", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Красноярского края Елена Пимоненко.Многие родители не стали дожидаться вердикта слуг закона. Если в кинотеатрах людно, то в детских центрах отмечают снижение спроса. Перепуганные красноярцы сами устраивают предпринимателям допросы с пристрастием. В краевом центре крови поток желающих проявить участие и помочь кемеровчанам. Однако Кемерово в донорской помощи не нуждается. Врачи заверили, в случае необходимости готовы отправить биоматериалы.Трагедия произошла в другом регионе, но затронула каждого. Сегодня в знак скорби погасла подсветка телебашни красноярского филиала РТРС, завтра на краевых и городских учреждениях будут приспущены флаги. Красноярский край присоединяется к дню траура. Роман РЫКОВ, Анастасия ЦЫГАНКОВА











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