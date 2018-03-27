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27.03.18 20:45 В Красноярском крае начался сбор средств для пострадавших при пожаре в Кемерове





Фото krskstate.ru



"В эти дни вся страна и наш край вместе с нашими соседями, с кемеровчанами. Мы разделяем эту боль невосполнимой утраты и тяжело это переживаем", - сказал и.о. губернатора Красноярского края Александр Усс.







28 марта объявлен в России днём общенационального траура по погибшим в кемеровском пожаре. Соответствующее распоряжение сделал президент. В Красноярском крае открыт официальный сбор средств для пострадавших. Всех, кто может и хочет помочь, просят отправлять деньги на специальный счёт министерства финансов региона. Вся информация на сайте краевого правительства"В эти дни вся страна и наш край вместе с нашими соседями, с кемеровчанами. Мы разделяем эту боль невосполнимой утраты и тяжело это переживаем", - сказал и.о. губернатора Красноярского края Александр Усс.











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