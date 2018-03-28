НОВОСТИ | Общество













28.03.18 08:50 Главврача перинатального центра подозревают в получении ещё одной взятки





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Главврач находится под арестом. Расследование продолжается.







В следственном комитете края заявили: установлен ещё один эпизод получения взятки главным врачом красноярского перинатального центра. В ноябре 2017 года Андрей Павлов мог получить через посредника - главную медсестру - 170 тысяч рублей от представителя новосибирской фирмы. В обмен могли быть заключены контракты на поставку товаров медицинского назначения.Главврач находится под арестом. Расследование продолжается.











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