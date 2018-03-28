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НОВОСТИ | Экономика





28.03.18 09:04 В правительстве края рассказали о ключевых мероприятиях КЭФ-2018



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Участниками XV экономического форума в Красноярске станут более 5 тысяч человек. Уже зарегистрированы делегации из 14 зарубежных стран, самые многочисленные - из Индии и Китая. Традиционно экономический форум открывает молодёжная площадка. Его главная тема "Креативные индустрии: бизнес нового формата". Кроме обсуждения идей на пленарке впервые будет и практическая часть.

"Вторая сетка мероприятий предусматривает большие мастер-классы. Молодые люди могут проконсультироваться у крутых предпринимателей, реализующих себя в сфере креативных бизнесов, получить советы и попробовать себя потенциально будущим бизнесменом", - рассказал председатель молодёжного правительства Красноярского края Роман Пословин.

Регистрацию на молодёжную площадку пришлось продлить, ожидается около полутора тысяч участников. Меняется формат и основной программы. В череде Питерского, Сочинского и Дальневосточного форумов Красноярский считается главной экспертной площадкой страны.

Именно в Красноярске, на КЭФ впервые на столь высоком уровне обсудят семь из десяти приоритетов национальной политики, которые в своём послании Федеральному Собранию озвучил Владимир Путин. Среди них - здравоохранение, образование, жильё и городская среда, производительность труда и экология.

Поддержал президент и другую инициативу. Проекту "Енисейская Сибирь", который должен объединить экономики Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, будет уделено особое внимание на Роуд-шоу, где потенциальным инвесторам представят несколько проектов. Их уже оценивают на сумму свыше полтриллиона рублей.

"Подобных проектов сейчас в России нет. Не только с точки зрения масштабов и охвата территории, но и с точки зрения подходов макрорегионального планирования. Насколько нам известно, в настоящее время никто так далеко не продвинулся в своём проекте, как мы. Подобные проекты есть и в других регионах, но там пока обсуждается только идеология", - отметил и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.

Среди важных гостей форума ожидаются вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также другие ключевые министры правительства России.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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