НОВОСТИ | Экономика













28.03.18 09:04 В правительстве края рассказали о ключевых мероприятиях КЭФ-2018





Фото



"Вторая сетка мероприятий предусматривает большие мастер-классы. Молодые люди могут проконсультироваться у крутых предпринимателей, реализующих себя в сфере креативных бизнесов, получить советы и попробовать себя потенциально будущим бизнесменом", - рассказал председатель молодёжного правительства Красноярского края Роман Пословин.



Регистрацию на молодёжную площадку пришлось продлить, ожидается около полутора тысяч участников. Меняется формат и основной программы. В череде Питерского, Сочинского и Дальневосточного форумов Красноярский считается главной экспертной площадкой страны.



Именно в Красноярске, на КЭФ впервые на столь высоком уровне обсудят семь из десяти приоритетов национальной политики, которые в своём послании Федеральному Собранию озвучил Владимир Путин. Среди них - здравоохранение, образование, жильё и городская среда, производительность труда и экология.



Поддержал президент и другую инициативу. Проекту "Енисейская Сибирь", который должен объединить экономики Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, будет уделено особое внимание на Роуд-шоу, где потенциальным инвесторам представят несколько проектов. Их уже оценивают на сумму свыше полтриллиона рублей.



"Подобных проектов сейчас в России нет. Не только с точки зрения масштабов и охвата территории, но и с точки зрения подходов макрорегионального планирования. Насколько нам известно, в настоящее время никто так далеко не продвинулся в своём проекте, как мы. Подобные проекты есть и в других регионах, но там пока обсуждается только идеология", - отметил и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.



Среди важных гостей форума ожидаются вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также другие ключевые министры правительства России.



Участниками XV экономического форума в Красноярске станут более 5 тысяч человек. Уже зарегистрированы делегации из 14 зарубежных стран, самые многочисленные - из Индии и Китая. Традиционно экономический форум открывает молодёжная площадка. Его главная тема "Креативные индустрии: бизнес нового формата". Кроме обсуждения идей на пленарке впервые будет и практическая часть."Вторая сетка мероприятий предусматривает большие мастер-классы. Молодые люди могут проконсультироваться у крутых предпринимателей, реализующих себя в сфере креативных бизнесов, получить советы и попробовать себя потенциально будущим бизнесменом", - рассказал председатель молодёжного правительства Красноярского края Роман Пословин.Регистрацию на молодёжную площадку пришлось продлить, ожидается около полутора тысяч участников. Меняется формат и основной программы. В череде Питерского, Сочинского и Дальневосточного форумов Красноярский считается главной экспертной площадкой страны.Именно в Красноярске, на КЭФ впервые на столь высоком уровне обсудят семь из десяти приоритетов национальной политики, которые в своём послании Федеральному Собранию озвучил Владимир Путин. Среди них - здравоохранение, образование, жильё и городская среда, производительность труда и экология.Поддержал президент и другую инициативу. Проекту "Енисейская Сибирь", который должен объединить экономики Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, будет уделено особое внимание на Роуд-шоу, где потенциальным инвесторам представят несколько проектов. Их уже оценивают на сумму свыше полтриллиона рублей."Подобных проектов сейчас в России нет. Не только с точки зрения масштабов и охвата территории, но и с точки зрения подходов макрорегионального планирования. Насколько нам известно, в настоящее время никто так далеко не продвинулся в своём проекте, как мы. Подобные проекты есть и в других регионах, но там пока обсуждается только идеология", - отметил и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.Среди важных гостей форума ожидаются вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также другие ключевые министры правительства России. Вадим КУЛИКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













