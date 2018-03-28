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НОВОСТИ | Общество





28.03.18 11:48 В Саяно-Шушенском заповеднике устроили экологический квест для школьников



Фото
Юные экологи - частые и желанные гости в Саяно-Шушенском заповеднике. На этот раз Алексей Панкратьев с друзьями приехал в заповедные места для участия в экологическом квесте "Лесная азбука". "Сейчас мы делаем проект по нексбоксингу, мы строим домики для сов, которые называются совятники, и развешиваем их в лесу. Потом будем проверять, заселились туда совы или нет", - рассказал участник экологического квеста Алексей Панкратьев.

Также ребята побывали на экскурсии в музее истории лесного хозяйства. Поделки, фотографии и экспозиции здесь собирались не одно десятилетие. Ну а на свежем воздухе команда натуралистов получила карты с загадками. Чтобы дойти до финала, нужно было определить возраст деревьев и их названия, вспомнить правила поведения в лесу, разгадать шарады и головоломки.

"Во всём мире всем известно, что сокращаются площади естественных девственных лесов. А наша страна отличается как раз тем, что это одно из самых больших мест на Земле, где ещё сохранились леса в нетронутом виде, особенно Сибирь и Дальний Восток", - пояснил инструктор-методист по туризму Тимур Мухамедиев.

Подобные уроки помогают маленьким шушенцам оценить, что мы обитаем посреди настоящего достояния в виде живых лесов.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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