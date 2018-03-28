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28.03.18 11:43 На окраине Ачинска застрелили медведя





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На окраине Ачинска застрелили медведя. Шатун раньше положенного вышел из спячки и искал еду в районе дачного посёлка "Роднички". Известно о пропаже нескольких домашних собак. На место прибыла группа из трёх охотников. По следам они вычислили опасного хищника и уничтожили.











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